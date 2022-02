CATALDI: “Gioco di più, occasione da sfruttare. Baldini importante per me. Al Catania non potevo dire di no”

Dopo le dichiarazioni rilasciate nel post gara di Torre del Greco, il centrocampista del Catania Riccardo Cataldi interviene anche ai microfoni di ‘Corner’, su Telecolor. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com:

“Cerco sempre di aiutare i compagni quando usciamo dal basso e in fase difensiva. C’è bisogno anche del lavoro sporco. Sono contento che piano piano sto avendo le mie opportunità, spero di continuare a giocare che è la cosa più importante per un calciatore. Anche perchè fare panchina non fa piacere a nessuno. Adesso ho l’occasione di giocare più spesso e la voglio sfruttare. Baldini? Per me è stato molto importante a Roma, venivo da un problema alla spalla, un infortunio al piede e vari problemi fisici. Nell’Under 17 giallorossa vincemmo lo scudetto, quell’esperienza mi ha fatto capire che nel calcio non bisogna mai dare nulla per scontato cercando sempre di migliorarsi attraverso l’allenamento. Il mister a distanza di anni qualcosa l’ha cambiata, in positivo. E’ sempre un allenatore che porta avanti il concetto di giocare la palla dal basso, andare in pressing alto, questo mi piace molto e mi trovo bene”.

“Quando mi è stato proposto di venire a Catania, ho pensato subito alla squadra che militava in Serie A, alla storia del club e sono molto felice di potermi giocare qui le mie carte dando una mano ai compagni. Ho deciso con serenità di dire sì al Catania, magari già in estate si parlava di qualche problema societario ma a 20 anni si pensa al campo, ed io ho fiutato l’occasione. Turris-Catania? Prestazione importante su un campo molto difficile, partita in cui venivamo dati per sfavoriti e che abbiamo giocato venendo da una trasferta affrontata mercoledì essendo rientrati a Catania alle 2 di notte, quindi c’era poco tempo per recuperare. L’importante era fare la prestazione, il risultato è stato frutto di questa. Tutti abbiamo dato il 100% e questo ci ha aiutato a vincere. Cosa è successo nei minuti finali? Momento un pò di confusione, erano minuti delicati. Dopo che la palla era finita in fallo laterale c’erano due palloni in campo. La tensione si è fatta sentire, gli animi erano un pò accesi ma poi tutto è stato risolto”.

