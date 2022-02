CATANIA 0-1 PAGANESE: gli highlights della partita

Il filmato di Eleven Sports (dal canale Youtube ‘Serie C Highlights’) contenente le azioni salienti del match, valevole per la 22/a giornata del girone C di Serie C, perso dal Catania contro la Paganese allo stadio “Angelo Massimino” con il risultato di 0-1.

A decidere l’incontro, la conclusione di pregevole fattura di Zanini al 15′ dopo un grave errore di Pinto in fase di costruzione. Catania che ha provato a reagire, sbattendo contro il muro eretto dagli azzurrostellati e peccando in termini di lucidità negli ultimi metri. La sconfitta fa ripiombare la squadra di Baldini in una pericolosa zona di classifica.

