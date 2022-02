CATANIA: Claiton, parole da capitano vero. Non si getta la spugna

Il volto della tristezza, dell’amarezza. Anche della consapevolezza di far parte di un gruppo di lavoro unito, compatto, scosso dalle vicende extra campo ma che non intende gettare la spugna. Il difensore brasiliano Claiton, indicato come capitano della squadra di Baldini, all’età di 37 anni sta vivendo qualcosa di inedito nella propria carriera. Mai, infatti, era stato alle prese con così gravi problemi di natura societaria.

Da agosto in poi è stato un autentico calvario ed una lunga agonia per lui e la squadra. A cominciare dagli stipendi inizialmente non pagati, passando per il ritardo nei pagamenti fino ad arrivare alla situazione attuale in cui il Catania rischia l’esclusione dal campionato. In mezzo la penalizzazione in classifica comminata nei mesi scorsi dal Tribunale Federale Nazionale, più la penalità ulteriore attesa nei prossimi giorni.

Tempi duri, durissimi per il Catania che nonostante tutto ha sempre provato ad isolarsi da vicende che non riguardano direttamente il terreno di gioco. Anche sabato l’impegno non è venuto meno, malgrado la sconfitta. Sotto il profilo mentale, però, le incertezze sul futuro rossazzurro hanno il loro peso. Claiton, da uomo di grande esperienza, si fa comunque portavoce della mentalità di un Catania che non molla la presa. Prendendo per mano la squadra.

Testa bassa e pedalare. Fino a quando ci sarà la possibilità di giocare e la speranza di un futuro migliore, è necessario battagliare sul campo risollevando il Catania da una situazione di classifica che rischia di diventare allarmante. C’è smarrimento nei ragazzi, ma anche la convinzione di volere subito rialzare la testa. A cominciare dalla lunga trasferta di Castellammare di Stabia, da affrontare in pullman. Si riparte proprio dalle parole di Claiton nel post gara di Catania-Picerno, testimonianza diretta di uno spogliatoio frastornato dalle vicissitudini societarie ma anche unito nella volontà di superare i momenti difficili.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***