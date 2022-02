CATANIA FEMMINILE: 0-7 a Torre del Grifo contro la Linkem Res Roma VIII

Prima giornata del girone di ritorno del gruppo C del campionato di Serie C femminile con sconfitta sonora per la ragazze di mister Peppe Scuto, sconfitte per 0-7 a Torre del Grifo dalla Linkem Res Roma VIII.

La Res Roma perde dopo appena 15 minuti l’attaccante Claudia Palombi vittima di un problema al polpaccio. Al suo posto entra Cosentino che sigla la rete del 2 a 0 per la Res dopo che poco prima Manca aveva aperto le marcature. Al 30esimo arriva il timbro di Nagni. Prima della chiusura del primo tempo Nagni sigla la sua doppietta e arriva pure il gol di Le. Nella ripresa il ritmo cala ma la Res trova altre due reti: quella di Nagni (tripletta) e Cosentino (doppietta).

La squadra guidata da Scuto paga in particolare le assenze delle infortunate Romano, Chiricò, Mangiameli e Villani schierando in campo dal 1′ quattro 2007, al cospetto di un avversario di caratura nettamente superiore. Non cambia la classifica della Res, terza a quota 38. Catania al terzultimo posto con 9 punti. Domenica prossima le catanesi proveranno a riscattarsi sul campo del Fesca Bari, alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza.

