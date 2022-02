CATANIA: impegno e generosità non bastano, la classifica si aggrava e la squadra s’interroga sul futuro

Sconfitta di misura che pesa, ai fini della classifica, per un Catania sceso in campo con il morale sotto i tacchi dopo l’ennesima batosta ricevuta sul fronte societario. La squadra di Baldini ha perso un’occasione ghiotta per allontanarsi dalla zona calda e continua a vivere un incubo. Da un lato il rischio della zona Play Out, attendendo la nuova penalizzazione. Dall’altro, soprattutto, il futuro incerto. L’asta andata deserta e l’autorizzazione dell’esercizio provvisorio concesso, almeno per il momento, fino al 28 febbraio non possono fare dormire sonni tranquilli a tifosi e squadra. E’ una prosecuzione dell’agonia e non bastano l’impegno e la generosità del gruppo ad evitare il ko contro un Picerno che si è difeso con ordine, strappando i tre punti anche con un pizzico di fortuna.

Il Catania ha dato tutto quello che aveva, creando diverse occasioni ma senza riuscire a scardinare la muraglia picernese. La sensazione è che questa gara, al di là delle notizie burrascose pervenute dal Tribunale, i rossazzurri l’avrebbero persa ugualmente per via degli alti e bassi che continuano a caratterizzare il percorso, come sottolineato da Mularoni, vice di Baldini e sostituto dello stesso in panchina. I giocatori si allenano con voglia e tanta applicazione nonostante i problemi. E’ innegabile però che le vicissitudini societarie incidono nella misura in cui Claiton e compagni non sanno quale sarà il loro futuro.

L’esclusione dal campionato è una possibilità ancora più concreta adesso, ma non è finita finchè non è finita. Ad oggi il Catania è vivo e bisogna salvare il salvabile, costi quel che costi. La città faccia la sua parte, non ci stanchiamo di ripeterlo. In primis l’imprenditoria e le istituzioni locali, che non possono restare inermi di fronte ad una prospettiva che fa tremare i polsi. Il Palazzo di Giustizia cerca soluzioni, la squadra spera di proseguire la stagione richiedendo ora più che mai certezze. Certezze che possono dare solo il Tribunale e soggetti seriamente interessati ad investire.

