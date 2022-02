CATANIA: ecco perchè due punti di penalizzazione e non quattro

Nei giorni scorsi il Catania è stato ufficialmente sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale con due punti di penalizzazione e non quattro, come temuto da più parti. Nella sentenza definitiva il Tribunale ha ritenuto opportuno che la sanzione andasse determinata “tenendo conto della fattispecie concreta in esame, nella quale una mensilità per entrambi i bimestri interessati è risultata tempestivamente pagata. Sanzione congrua e rispondente alla fattispecie concreta è, dunque, quella di due punti di penalizzazione complessivi, pari ad un punto per ciascun bimestre contestato in quanto tempestivamente adempiuto per un mese per ciascun bimestre”.

