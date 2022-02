CATANIA-PICERNO: dirigerà l’incontro il bergamasco Bonacina

Sono stati designati gli arbitri per la 7/a giornata di ritorno del campionato di Serie C. Catania-Picerno, partita valevole per il girone C ed in programma sabato allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle 17:30, sarà diretta dal sig. Kevin Bonacina (Bergamo) coadiuvato dagli assistenti Luca Valletta (Napoli) e Nicolo’ Moroni (Treviglio). Quarto ufficiale Stefano Moretti (Como). Nessun precedente con le due squadre da direttore di gara per il “fischietto” lombardo, che ha arbitrato finora solo sette partite in C dopo avere maturato esperienza in Serie D, in Primavera e nei campionati nazionali giovanili Under 17 e Under 18. Nel 2017 fu premiato fra gli arbitri della sezione di Bergamo che si sono distinti per qualità e risultanze tecniche in campo provinciale, regionale e nazionale.

