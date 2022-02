CATANIA SOCIAL – Izco: “Nulla rimanga intentato”

“Per la mia gente. Per i colori. Per la storia. “Nulla rimanga intentato””. Parla così, via social, una delle bandiere del Catania, Mariano Izco mantenendo viva la speranza che la storia dell’Elefante prosegua.

Il centrocampista argentino, catanese d’adozione che vanta qualcosa come 272 presenze in maglia rossazzurra (portandosi a -11 dal secondo posto della classifica dei più presenti con la maglia del Catania occupato da Marco Biagianti), lancia il suo personalissimo appello affinchè si faccia tutto il possibile per salvare il calcio a Catania e non mortificare le speranze di una grande piazza in cerca di rilancio.

