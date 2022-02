CATANIA: spettatori al “Massimino”, col Francavilla seconda gara stagionale più seguita

Un numero superiore alle 4mila unità si è registrato sabato pomeriggio in termini di presenze sugli spalti dello stadio “Angelo Massimino”. Sicuramente non tantissimi, ma rappresenta pur sempre un dato migliore rispetto alle precedenti apparizioni. Catania-Virtus Francavilla è, ad oggi, la seconda partita più seguita nell’impianto sportivo etneo in questa stagione dopo il derby Catania-Palermo, occasione nella quale si registrò anche l’attuale record stagionale d’incasso (95.286 euro). Terzo gradino del podio per il match Catania-Foggia, vinto dai satanelli davanti a 3.556 spettatori.

Questa la Top 5 degli incontri che hanno fatto registrare finora una maggiore affluenza al “Massimino”:

1.Catania-Palermo, 9239

2.Catania-Virtus Francavilla, 4.228

3.Catania-Foggia, 3.556

4.Catania-Avellino, 3.349

5.Catania-Catanzaro, 3.127

