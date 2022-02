CLASSIFICA MARCATORI: l’ex Catania Maniero in doppia cifra. Moro, Antenucci e Ferrante sul podio

Ecco la classifica marcatori del girone C di Serie C aggiornata dopo la disputa degli incontri validi per la 21/a giornata.

Nel turno di campionato in cui Luca Moro non trova la via del gol, arriva in doppia cifra l’ex attaccante del Catania Riccardo Maniero che ha trascinato l’Avellino nel vittorioso derby con la Juve Stabia. Tra gli inseguitori, il più vicino a Moro è il bomber del Bari Mirco Antenucci. Anche Ferrante rimane nel terzo gradino del podio. Tra le fila del Catania a segno anche Andrea Russotto, per la prima volta in questa stagione. Riportiamo di seguito tutti i marcatori del girone C:

20 GOL – Moro (Catania)

13 GOL – Antenucci (Bari)

11 GOL – Ferrante (Foggia)

10 GOL – Maniero (Avellino); Giannone (Turris); Starita (Monopoli)

8 GOL – Leonetti, Santaniello (Turris); Carletti (Latina); Brunori (Palermo)

7 GOL – Rossetti (Campobasso); Curcio (Foggia); Stoppa (Juve Stabia); Saraniti (Taranto)

6 GOL – Carlini (Catanzaro); Tascone (Turris); Eusepi (Juve Stabia); Adorante (ACR Messina); Maiorino (Virtus Francavilla); Grandolfo (Monopoli); Giovinco (Taranto)

5 GOL – Russini (Catania); Vandeputte, Vazquez (Catanzaro); Tenkorang (Campobasso); Soleri (Palermo); Gerardi (Picerno); Sane (Latina); Firenze (Paganese)

4 GOL – Sipos (Catania); Cianci (Catanzaro); Arena (Monopoli); Cheddira, Botta, Simeri (Bari); Jefferson (Latina); Bentivegna (Juve Stabia); Reginaldo (Picerno); Adamo, Costantino (Monterosi Tuscia); Fella (Palermo); Castaldo, Piovaccari, Guadagni (Paganese)

3 GOL – Golfo (Vibonese); Gagliano (Avellino); Perez, Mastropietro, Caporale, Ventola (Virtus Francavilla); Pitarresi (Picerno); Paponi, Terranova, Scavone (Bari); Mbende, Buglio (Monterosi Tuscia); Ercolano (Latina); Emmausso, Di Francesco (Campobasso); Di Piazza, Bubas (Fidelis Andria); Mercadante (Monopoli); Pavone (Turris); Marginean, Balde (ACR Messina); Valente (Palermo)

2 GOL – Greco, Biondi (Catania); Venturini, Casoli, Benvenga (Fidelis Andria); D’Errico (Bari); De Francesco, Carriero, Kanoute, Di Gaudio, D’Angelo, Tito (Avellino); Merola, Rizzo Pinna, Di Pasquale (Foggia); Evacuo (Juve Stabia); Nicoletti, Petermann, Merkaj (Foggia); Goncalves, Vukusic (ACR Messina); Almici, Silipo, Floriano (Palermo); Biasci, Bombagi, Scognamillo (Catanzaro); Candellori, Liguori (Campobasso); Ngom, Sorrentino (Vibonese); Cretella, Murolo (Paganese); Caon, Verde, Polidori (Monterosi Tuscia); Ricci, Salvemini, Zampa, Costa Ferreira, Coccia (Potenza); Franco (Turris); Vivacqua (Picerno); Patierno, Tchetchoua, Pierno, Ekuban (Virtus Francavilla); Nicolao (Latina); Civilleri (Taranto)

1 GOL – Russotto, Albertini, Rosaia, Claiton (Catania); Risolo, Alberti, Gaeta, Sabatino, Bolognese, Di Noia (Fidelis Andria); Altobelli, Della Pietra, Panico, Berardocco (Juve Stabia); Celic, Distefano, Rondinella, Catania, Fofana, Sarzi Puttini, Russo, Morelli, Simonetti (ACR Messina); Damiani, Felici, Lancini (Palermo); Aloi, Micovschi, Murano, Mastalli, Sbraga, Silvestri, Plescia, Dossena (Avellino); Persia, Vitali, Bontà (Campobasso); Mastromonaco, Falcone, Bellocq, Ferrara, Santarpia, Pacilli, Benassai, Diaby (Taranto); Sounas, Rolando, Verna, Martinelli (Catanzaro); Mallamo, Pucino, Marras, Maita, Di Cesare (Bari); Burzio, Cuppone, Romero, Zagaria, Piana, Sepe, Banegas, Matino (Potenza); Tuzzo, Gallo, Rocca, Martino (Foggia); Manzi, Esempio, Loreto (Turris); Borrelli, Langella, Bussaglia, Bizzotto, Piccinni, Viteritti (Monopoli); Prezioso, Miceli, Enyan, Tulissi (Virtus Francavilla); Tommasini, Tissone, Coratella, Diop (Paganese); Di Paolantonio, Polito (Monterosi Tuscia); D’Angelo, Esposito, De Cristofaro, De Marco, Dettori, Setola (Picerno); Curiale, Ciotti, Bellini, Spina, Basso (Vibonese); Esposito, Di Livio, Teraschi, Tessiore (Latina).

