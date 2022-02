COLUCCI (All. Picerno): “Catania squadra compatta e che gioca bene. Moro strabiliante”

In vista della sfida tra Catania e Picerno, in programma domani (ore 17:30) allo stadio “Angelo Massimino”, riportiamo le dichiarazioni pre-gara dell’allenatore dei Melandrini Leonardo Colucci:

“La partita contro il Monopoli ormai è andata in archivio perché il segreto per fare bene è quello di dimenticare le vittorie e lavorare già dal Martedì in vista del successivo impegno, come abbiamo fatto noi. Sappiamo delle vicissitudini del Catania e che sono molto compatti e organizzati, conosco il loro allenatore Baldini e fa giocare bene le proprie squadre. Moro è strabiliante, al suo primo anno di Lega Pro sta battendo ogni record e quindi dovremmo avere le antenne dritte perché, come tutte le partite, sarà molto difficile ma estremamente importante per il prosieguo del nostro campionato.”

In vista dei prossimi impegni contro concorrenti dirette come Catania, Latina e Juve Stabia ha chiosato: “Questo è un campionato che riserva sempre delle sorprese, per cui una gara non può essere considerata più facile delle altre, noi dobbiamo sempre pensare partita dopo partita. Latina e Juve Stabia, appaiate insieme a noi in classifica, sicuramente saranno altre belle sfide ma da prendere con le pinze e senza abbassare mai la guardia, perché in questo torneo puoi vincere o perdere con chiunque”.

