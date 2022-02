CURIOSITA’: Simonetti, cinque reti da professionista. Ritorno al gol un anno dopo

3 febbraio 2021. Poco più di un anno dopo, il centrocampista Pier Luigi Simonetti riassapora il gusto dolcissimo del gol. Allora militava tra le fila del Piacenza, nel girone A di Serie C, e anche in quel caso fu decisivo in trasferta ai fini della conquista dei tre punti, piegando le resistenze del Livorno in Toscana (0-1). La doppietta che ha permesso al Catania di “sbancare” lo stadio di Castellammare di Stabia (prime realizzazioni in rossazzurro), fa salire a cinque il numero di gol da professionista per il calciatore romano classe 2001, che ha compiuto 21 anni lo scorso mese. Sicuramente una bella soddisfazione per il promettente centrocampista scuola Roma, protagonista nell’Under 17 giallorossa di mister Francesco Baldini, che lo ha voluto fortemente nell’ultima sessione di mercato.

