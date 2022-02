EX ROSSAZZURRI – Ceccarelli: “Juve Stabia, spero di togliermi tante soddisfazioni. Voglio far vedere che giocatore sono adesso”

Protagonista nella preziosa vittoria ottenuta dalla Juve Stabia contro il Foggia tra le mura amiche, l’ex rossazzurro Tommaso Ceccarelli commenta in questi termini il suo esordio stagionale a Castellammare. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com: “Sono contentissimo dell’esordio al ‘Menti’, felice della vittoria di squadra che ci dà fiducia per il prosieguo del campionato. Sono tornato qui a dieci anni di distanza. Allora ero un ragazzino, uscivo dalla Primavera, la Juve Stabia giocava in B con tanta gente esperta. Ho fatto le mie esperienze in Serie C con circa 200 presenze, oggi sono totalmente diverso. Spero in questa nuova avventua di togliermi tante soddisfazioni. Qualcosa mi era rimasta dentro e volevo tornare per fare vedere che giocatore sono adesso. Faccio anche parte di un gruppo fantastico, i ragazzi mi hanno accolto benissimo ed ho trovato anche giocatori che già conoscevo. Possiamo fare un ottimo girone di ritorno”.

