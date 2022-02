EX ROSSAZZURRI: Lodi ritrova il Trapani dopo l’amarezza vissuta col Catania e vince

Il centrocampista Francesco Lodi “vendica” la batosta del 2019 quando, vestendo la maglia del Catania, ai Play Off il Trapani riuscì ad accedere alle Final Four grazie al pareggio maturato nel doppio confronto con gli etnei. Da allora Lodi non aveva più affrontato i trapanesi. Quest’oggi è sceso in campo proprio contro il Trapani contribuendo al 2-0 finale caratterizzato dalle reti di Russo e Garetto. Al termine del match, valevole per la 23/a giornata del girone I di Serie D, l’Acireale è terzo classificato a -6 dalla capolista Gelbison e -1 dalla Cavese seconda, mentre il Trapani conserva due punti di vantaggio dalla zona Play Out.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***