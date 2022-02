EX ROSSAZZURRI – Novellino: “Continuo a sbagliare per amore del campo. Spero che il Catania si salvi”

Ancora un’esperienza negativa per Walter Novellino. L’ex allenatore del Catania è stato esonerato nei mesi scorsi della Juve Stabia, commentando tale decisione ai microfoni di tuttomercatoweb.com. C’è stato spazio anche per alcune considerazioni su quanto accade alle pendici dell’Etna, con le note problematiche di natura societaria: “Non so aspettare e faccio degli errori per amore del campo. Eravamo d’accordo a far giocare i giovani, stavamo anche facendo bene. Ma non ce l’ho con nessuno, la colpa è mia. Un allenatore come me non può fare certe scelte. Il Catania è appeso a un filo? Baldini merita i complimenti. Sta tenendo unito il gruppo. Non è facile. Spero che il Catania riesca a salvarsi, è una realtà che merita”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***