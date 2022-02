GRECO: un jolly multiuso a disposizione di Baldini

Tra le rivelazioni del Catania ‘21/22 un posto di primissimo piano lo merita Jean Freddi Greco. L’atleta italo-malgascio infatti si sta rivelando, a suon di grandi prestazioni, uno degli elementi cardine del roster etneo, evidenziando, nelle 23 gare sin qui disputate, un enorme potenziale sia fisico che tecnico e dimostrandosi fondamentale per l’equilibrio dell’intera squadra, fungendo da collante perfetto tra centrocampo ed attacco. Il classe ’01 però, oltre alla corsa, contrasti e visione di gioco, ha dimostrato anche ottime doti negli inserimenti con e senza palla (come testimoniano i 2 gol e gli altrettanti assist messi a referto) ed una grandissima duttilità. Nelle ultime sfide stagionali il tecnico etneo ha sfruttato molto quest’ultimo aspetto, utilizzando l’ex Pordenone sia come terzino che come esterno offensivo.

Ad esempio contro il Catanzaro, a seguito dell’uscita di Ropolo, è stato traslato nel ruolo di terzino sinistro, invece a Torre del Greco ha ricoperto soprattutto il ruolo di ala mancina (interscambiandosi però in alcuni frangenti anche con Simonettti come mezzala di spinta). In ogni caso, per quanto espresso sul rettangolo verde, il ruolo migliore del numero 15 rimane senza alcun dubbio quello di mezzala/centrocampista offensivo, riuscendo a combinare, al meglio delle proprie possibilità, entrambe le fasi di gioco.

Nonostante il nativo di Andohatapenaka abbia dunque dimostrato di sentirsi maggiormente a proprio agio in mezzo al campo, le ultime sfide hanno rivelato ancora una volta la grande adattabilità del Nazionale Under 20, in grado di agire in più settori del campo con altrettanta efficacia e rappresentando quindi per mister Baldini quel jolly ideale da poter schierare in diversi ruoli.

