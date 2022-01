LORENZINI: “Ho voluto fortemente il Catania. E’ tanta la voglia di giocare. Ad Andria sfida insidiosissima”

Nel corso della trasmissione ‘Corner’, su Telecolor, il neo acquisto del Catania Filippo Lorenzini ha rilasciato alcune dichiarazioni quando si avvicina il doppio turno esterno consecutivo con Fidelis Andria e Turris, sua ex squadra. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com:

“Ci sono tante situazioni nel calcio. Con la Turris abbiamo avuto dei momenti in cui non trovavamo un punto d’incontro. Io già dall’estate volevo venire qua, poi diverse situazioni non mi hanno portato a Catania. Ho voluto fortemente il trasferimento perchè la storia del club parla da sè. Il momento non è dei più brillanti però credo che questa squadra abbia dato tanto per la maglia e mi ha spinto a venire la voglia dei ragazzi di continuare a lottare nelle difficoltà. Quanto ha influito Baldini nella scelta di trasferirmi a Catania? L’ho avuto per diversi anni. Mi prese a Bologna quando lui allenava la Primavera, mi piacciono le sue idee di calcio e mi sono sempre trovato molto bene con lui. Sono felice di ritrovarlo. Spero magari di segnare anche qualche gol che porti alla vittoria. Ha inciso molto il mister sulla decisione di venire, fermo restando che a Catania difficilmente si dice di no. Speriamo che col tempo tutto possa andare per il meglio”.

“Se preferirei giocare la gara di Andria o quella di Torre del Greco? Non ho rimpianti, quando affronti la tua ex squadra dai sempre qualcosa in più. Mi farebbe piacere giocare anche domenica ma soprattutto che la squadra faccia punti, a prescindere da chi scenderà in campo. Sentirò un pò la partita contro la Turris ma non è indispensabile che io giochi. L’importante è che la squadra arrivi al più presto agli obiettivi prefissati.

Il mio ruolo? In questa stagione ed alla fine dello scorso campionato giocavo come centrale nella difesa a tre, nella precedente stagione facevo anche il centrale di sinistra in una linea difensiva a quattro ma in passato anche destra. Essendo mancino, il ruolo più naturale per me è il centrale di sinistra. Io sono venuto qui per dare una mano e cercare di arrivare all’obiettivo prima possibile. Vengo con voglia di giocare e imparare da chi è più grande di me e portare quello che ho fatto in questi anni, un pò di esperienza e un pizzico di cattiveria“.

“Errori difensivi col Catanzaro? Sono stati soprattutto episodi, infortuni che ci stanno. Non dovrebbe capitare, però tutti possiamo sbagliare. Purtroppo queste situazioni hanno messo la partita in salita, riprenderla è stato più difficile. Io in campo ad Andria? Ho giocato fino alla scorsa settimana, quindi fisicamente sono a posto. Continuo ad allenarmi, sono arruolabile e spero che il mister mi faccia giocare perchè ne ho davvero voglia. Sicuramente è uno scontro diretto molto importante. Ho già giocato lì con la Turris e perdemmo. Questo per far capire che non è affatto una gara semplice, ci saranno molte insidie, loro si difendono molto bene con giocatori esperti e hanno grandi elementi in attacco. Non mi aspettavo che l’Andria fosse in quelle posizioni di classifica perchè ha calciatori validi, alcuni sono scesi anche dalla B. Sarà una sfida insidiosissima. Chi farà meno errori porterà a casa punti“.

