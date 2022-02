MERCATO: Serie C, i movimenti degli ultimi giorni nel girone C

Il calciomercato invernale ha chiuso i battenti, ma è ancora possibile intervenire sugli svincolati. In questo senso negli ultimi giorni si sono registrati alcuni novimenti negli ultimi giorni, per quanto concerne il girone C di Serie C.

Risolto il contratto con la Paganese, l’esperto centrocampista Leandro Vitiello scende di ben tre categorie, ripartendo dal campionato di Promozione A, precisamente dal Ponte Buggianese, in lotta per salire in Eccellenza. A proposito di Paganese, il San Giorgio – club protagonista in D – bussa alla porta per Antonio Zito, secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttoc.com. Lo svincolato Adrian Stoian è stato accostato al Palermo, ma secondo nicoloschira.com dopo un’attenta valutazione la società rosanero ha deciso di non tesserare l’esterno offensivo rumeno ex Bari e Crotone. Il Taranto comunica la risoluzione consensuale del contratto con il 28enne centrocampista Franco Bellocq e tessera Davide Di Gennaro, che prende il suo posto dopo essersi svincolato dal Bari.

