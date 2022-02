MERCATO: Serie C, i movimenti delle ultime ore nel girone C

E’ ancora tempo di calciomercato nel girone C di Serie C. Ne sa qualcosa il Messina che, nell’ottica di raggiungere la permanenza in C, valuta la possibilità d’integrare in rosa calciatori senza contratto che possano innalzarne il tasso tecnico. Vedi il difensore classe 1992 Francesco Cernuto, svincolato dopo le esperienze nelle file di Paganese e Triestina ma anche ex Venezia e Reggina. Secondo quanto raccolto da tuttoc.com il Messina sarebbe pronto a tesserarlo. Vedremo se, nei prossimi giorni, anche il Catania attingerà dal mercato degli svincolati. Il Direttore Sportivo Maurizio Pellegrino ha lasciato aperta questa possibilità, considerando l’ipotesi di effettuare un ulteriore innesto in difesa. L’Avellino, invece, dopo avere contrattualizzato lo svincolato Oliver Kragl ha raggiunto l’intesa con due calciatori per il prolungamento del contratto: l’esterno Agostino Rizzo si lega ai biancoverdi fino al 30 giugno 2023, invece il capitano Salvatore Aloi ha prolungato per altre due stagioni.

