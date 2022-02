MORO alla presentazione dell’album digitale Panini: “Tifosi sempre stati vicini, ci siamo isolati nello spogliatoio”

C’era anche l’attaccante ora in forza al Catania Luca Moro, questa mattina, nel corso della conferenza stampa di presentazione della “Digital Collection Calciatori Serie C”, l’album Panini dedicato alla terza serie professionistica del calcio italiano. Queste le parole di Moro raccolte da tuttomercatoweb.com: “Per me avere la figurina Panini è un’emozione grande, molti tifosi mi hanno già mandato la figurina mia che hanno trovato, è davvero un orgoglio. I tifosi, per altro, ci sono sempre stati vicini anche in momenti particolari e duri come quelli che abbiamo vissuto, nello spogliatoio ci siamo isolati, con l’aiuto dei più esperti, e siamo andati avanti”. Tuttoc.com rileva anche: “Qui a Catania c’è un’atmosfera magnifica, il tifo è strepitoso. La vittoria dell’Europeo ha cambiato la visione dei giovani in prima squadra favorendo il nostro inserimento”.

A proposito di Moro e dei giovani che si stanno mettendo in mostra, il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha aggiunto: “Moro, Tommaso Berti (Cesena), sono tutti ragazzi dal grande futuro. Nel corso di questo campionato abbiamo avuto una crescita del numero di squadre che fanno giocare giovani, e stavolta c’è stata anche una grande crescita qualitativa da parte loro, già a partire dalla Primavera: la vittoria di Euro 2020 con una nazionale giovane ha reso i ragazzi più responsabili e vogliosi di misurarsi con nuove sfide, sono più motivati, e l’album Panini credo contribuirà ulteriormente a potenziare questo aspetto. La mission della C si quindi è ampliata, ma c’è da lavorare molto dal punto di vista economico-finanziario e di strutture, ho già parlato con Gravina di questo: dobbiamo lavorare a sistema, continuo a ripeterlo, perché solo così possiamo far crescere grandi talenti, che faranno poi il bene della Nazionale. Anzi, dovremmo partire dai Dilettanti. Si parla sempre di riforme…”.

