MULARONI: “Ancora alti e bassi, c’è da migliorare perchè ogni partita deve essere vita per noi”

Il vice allenatore Luciano Mularoni, che oggi sostituiva lo squalificato Francesco Baldini in panchina, commenta nell’immediato post-gara la sconfitta interna maturata contro il Picerno. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com:

“L’impatto è stato buono. Siamo entrati in campo bene, convinti e determinati creando subito una palla gol importante, ma al primo affondo loro hanno fatto gol. Questa è stata la differenza, il Picerno ha segnato a differenza nostra. Abbiamo provato in tutti i modi a rimetterla in piedi. Se lo avessimo fatto già nel primo tempo poteva cambiare qualcosa. Merito agli ospiti che non ci hanno fatto rendere al meglio perchè non siamo stati certamente il miglior Catania della stagione. Anche se abbiamo faticato, le occasioni sono state create e il gol nostro ci poteva stare. Poi la spinta si è affievolita? Questione di spazi, loro hanno arretrato ancora di più ed era difficile tirarli fuori, nonostante questo l’occasione clamorosa c’è stata però se oggi non girava, non girava. Non siamo stati quella squadra che domina o si mette lì, gioca alla grande come abbiamo fatto in precedenti occasioni. Abbiamo ancora questi alti e bassi che dobbiamo migliorare perchè ogni partita deve essere vita per noi”.

“Cosa mi sento di dire ai tifosi che ci hanno sostenuto? Se non avessimo trovato una piazza del genere, non dico che avremmo mollato anche noi, ma sarebbe stato molto più difficile. Ci danno una forza incredibile tutti i giorni, ce lo ricordano quando giochiamo al ‘Massimino’ ma anche attraverso i social, la passione che hanno è incredibile. Noi cerchiamo di metterci tutto quello che abbiamo, anche oltre. I risultati non sempre sono quelli che speriamo, ma questo popolo merita veramente di più. Non c’è tempo di piangerci addosso e di fare tanti discorsi, lunedì allenamento e si parte subito per Castellammare di Stabia. Siamo pronti a rimetterci in sesto, a rifarci, trovando subito le energie per andare a fare una grande gara e cogliere dei punti importanti”.

