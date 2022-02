PAGELLE DI REPARTO: Catania solido in tutti i settori, prestazione quasi perfetta

Consuete pagelle di reparto realizzate da TuttoCalcioCatania.com, al termine della partita che ha visto i rossazzurri dominare sul campo della Juve Stabia. Se proprio vogliamo individuare un piccolissimo difetto nella prestazione odierna, le tante occasioni sprecate nel contesto di un incontro che si sarebbe potuto concludere con un passivo decisamente più ampio per le Vespe. Per il resto prestazione davvero eccellente e nessun calciatore sotto la sufficienza.

DIFESA, 7.5

La Juve Stabia si fa vedere molto poco dalle parti di Sala. Ordinaria amministrazione per il portiere. Monteagudo prende il posto di Claiton rispetto a sabato scorso non sbagliando praticamente nulla, in coppia con l’inossidabile Lorenzini al centro. Era Eusepi lo spauracchio principale per il reparto arretrato, quest’ultimo è stato tenuto a bada, rendendolo praticamente inoffensivo. Sulle corsie laterali ha premuto forte sull’acceleratore Albertini. Ricordiamo una lunga serie di sgroppate dell’esterno destro rossazzurro nell’arco dei 90′. Bene anche Pinto, molto disciplinato tatticamente e in crescita man mano che acquista minutaggio.

CENTROCAMPO, 7.5

Torna Cataldi in cabina di regia ed il Catania ritrova le geometrie di cui aveva fortemente bisogno per sviluppare al meglio il volume di gioco. Detta i tempi con ordine supportando egregiamente anche la fase difensiva. Rosaia torna a svolgere il compito che gli riesce meglio, quello di mezzala, assicurando il giusto equilibrio tra i reparti e va vicino al gol nella prima frazione. Prova volitiva e di grande intensità per l’ex centrocampista del Cesena. Simonetti si rileva invece il grande protagonista dell’incontro. Sua la doppietta che stende la Juve Stabia e restituisce qualche sorriso al Catania dopo giorni difficili. Molto bene per tempi d’inserimento, corsa e tecnica il ragazzo prelevato a gennaio che si fa perdonare dopo avere sciupato una ghiottissima occasione per andare a segno contro il Picerno. Nel corso della ripresa Mularoni fa rifiatare Cataldi e Rosaia inserendo Izco e Provenzano, che contribuiscono a gestire il prezioso risultato.

ATTACCO, 6.5

Nessun attaccante entra nel tabellino dei marcatori, ma Greco – schierato in posizione offensiva – ripete la prestazione offerta con la Turris creando non poco imbarazzato alla retroguardia stabiese. Quando mette il turbo diventa spesso imprendibile per la difesa. Confeziona, inoltre, le due palle-gol che decidono l’ingresso sfiorando anche la sua terza rete stagionale. Biondi non ha l’istinto killer negli ultimi metri ma disputa una delle migliori gare della stagione per qualità e dinamismo, con diversi spunti interessanti per i compagni e un atteggiamento propositivo. Moro, pur non trovando la via del gol, lotta e crea motivi di apprensione nella difesa stabiese. Al 63′ Russini subentra a Greco, dimostrando di avvicinarsi ad una condizione fisica ottimale attraverso qualche giocata delle sue ed un paio di accelerazioni degne di nota. Sipos entra nel secondo tempo e dà maggior peso in avanti, Piccolo mette benzina nella gambe e la propria esperienza è utile per dare tranquillità alla squadra nei minuti finali.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***