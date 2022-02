PARIGI (Picerno): “Catania? Scontro diretto. Non siamo inferiori a nessuno”

Si avvicina Catania-Picerno. Lucani galvanizzati dal rotondo successo ottenuto contro il Monopoli. L’attaccante Giacomo Parigi punta sul valore della sua squadra, nel contesto di un campionato non semplice. Queste le parole rilasciate attraverso i canali social del Picerno a Casa Famiglia, evidenziate da TuttoCalcioCatania.com: “E’un campionato difficile, soprattutto il girone C e quello di ritorno, dove i punti valgono doppio. La classifica è corta perchè le squadre sono più o meno tutte allo stesso livello, togliendo il Bari che per la C sono alieni. E’ un torneo veramente tosto con compagini molto forti come Foggia, Catanzaro, Bari e tante altre. Noi ce la stiamo giocando bene, dobbiamo continuare così fino alla fine avendo una squadra molto valida, a cui la tecnica non manca. Abbiamo 33 punti, in funzione delle prossime tre partite con Catania, Latina e Juve Stabia costruiamo la salvezza e, facendo gli scongiuri, magari una passeggiata ai Play Off. Tutto passa da queste gare, febbraio è il mese della svolta. Se fai bene costruisci la salvezza e magari qualcosa in più, se fai male ti guardi indietro. Daranno un verdetto finale per noi i prossimi tre incontri, che saranno scontri diretti da affrontare con la massima concentrazione, ma allo stesso tempo con tranquillità e serenità perchè non siamo inferiori a nessuno”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***