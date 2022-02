PARISI (Comitato Romolo Murri): “Calcio Catania, stop teatrini mediatici. Polemiche incomprensibili”

Nota stampa Vincenzo Parisi, Presidente Comitato Cittadino Romolo Murri

Un tea­tri­no che ri­schia di es­se­re in­fi­ni­to e a cui bi­so­gna dire ba­sta una vol­ta per tut­te. Que­sto tira e mol­la tra i vari sog­get­ti, a po­chi gior­ni dal­l’a­sta che tut­ti noi ti­fo­si at­ten­dia­mo con il fia­to so­spe­so, pe­na­liz­za ul­te­rior­men­te il Cal­cio Ca­ta­nia.

Una squa­dra com­po­sta da atle­ti che van­no solo elo­gia­ti men­tre, fuo­ri dal ret­tan­go­lo di gio­co, l’u­ni­ca cer­tez­za per ora è la per­di­ta del­la ma­tri­co­la. Come pre­si­den­te del Co­mi­ta­to Ro­mo­lo Mur­ri, Vin­cen­zo Pa­ri­si ri­ba­di­sce che i li­ti­gi non por­ta­no da nes­su­na par­te. For­se le le­zio­ni del pas­sa­to non sono ser­vi­te a nul­la? Ca­ta­nia ave­va la pos­si­bi­li­tà di ave­re un pro­get­to se­rio a stel­le e stri­sce ame­ri­ca­ne che avreb­be po­tu­to con­dur­re la squa­dra, la so­cie­tà e la cit­tà in­te­ra ver­so ca­te­go­rie più con­so­ne a un bla­so­ne come il no­stro. Ve­de­re oggi que­ste ste­ri­li po­le­mi­che, quan­do do­vrem­mo tut­ti re­ma­re com­pat­ti ver­so un’u­ni­ca di­re­zio­ne, è as­so­lu­ta­men­te in­com­pren­si­bi­le. I li­ti­gi non por­ta­no da nes­su­na par­te. Chi è ti­fo­so ca­ta­ne­se ed ha un ruo­lo isti­tu­zio­na­le deve at­ti­var­si e agi­re per spon­so­riz­za­re la so­cie­tà nel pa­no­ra­ma na­zio­na­le e in­ter­na­zio­na­le: non bi­so­gna far scap­pa­re in­ve­sti­to­ri ma, al con­tra­rio, at­ti­ra­re gli im­pren­di­to­ri che han­no a cuo­re le sor­ti del Ca­ta­nia.

