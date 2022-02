PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Uomini e non pupazzi, figure e non figuranti. Tentare l’ultimo affondo per il Catania”

Si susseguono le reazioni dei tifosi dopo che l’asta dell’11 febbraio è andata deserta. “Se sia solo una tattica per spuntare il prezzo o le condizioni migliori, non lo sappiamo ma ci crediamo poco – sottolineano i Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri che segue tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino” – Ma sembra sola più misera e fragile speranza. La ragione ci spinge a pensare che il tessuto socio-economico sia arido a nuove imprese e la parte politica, tutta nessuna parte esclusa, è sorda a nuovi dialoghi e non si spende per la salvaguardia di un bene sociale che porta sul fondo con sé, dei lavoratori e l’indotto che attorno ad essa ruota. O meglio, ruotava”.

“Chi si approccerebbe – si legge – con chi dovrebbe parlare? Con chi mettere basi di cooperazione e sviluppo? Col nulla? Con chi non mostra interesse ad ascoltare o a darsi da fare? E chi è questo imprenditore che si lancia in una avventura di investimento nel pieno deserto dell’indifferenza? Crediamo ancora che ad ammaliare e ad attirare investitori basti il sole, il mare e gli arancini? Oppure il meraviglioso calore e l’immensa fede dei tifosi? Magari fosse così, staremo a posto a vita. Serve altro, molto altro”.

Si fa appello allo scopo di risvegliare le coscienze: “Il tempo limite è quello del 28 febbraio, margini per una trattativa privata ci sono, basta contattare i curatori ed il tribunale. Stessa cosa per riavere Torre del Grifo, basta sedersi e parlare col Credito Sportivo. Se si vogliono fare le cose, si possono fare. Altrimenti sono solo chiacchiere che lasciano effetto solo agli sprovveduti. Adesso si deve tentare l’ultimo affondo, adesso si deve dimostrare di volere contare qualcosa in questa città. Uomini e non pupazzi, figure e non figuranti. Altrimenti si manda in malora l’ennesima parte di questa città”.

