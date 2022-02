PELLEGRINO: “Potremmo prendere un difensore svincolato. Sono giorni di speranza”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato un’intervista al Direttore Sportivo del Catania Maurizio Pellegrino, che non esclude d’intervenire sul mercato degli svincolati: “Grazie alla disponibilità e all’impegno dei curatori abbiamo la possibilità di guardarci intorno. Se ci sarà la necessità di prendere uno svincolato per completare la difesa lo faremo. Ma deve essere funzionale al gioco, non un nome ‘tanto per’. Non è una situazione semplice, la viviamo come una speranza, un nuovo inizio possibile che possa rilanciare definitivamente il calcio catanese. Viviamo questi giorni con profonda speranza, lo meritano i tifosi, chi ha a cuore e passione verso questi colori”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***