PRIMAVERA – Catania, pari col Catanzaro. Mister Russo: “Grande prestazione, i ragazzi pagano ogni minimo errore”

Nota stampa Calcio Catania

Per la Primavera del Catania, opposta al Catanzaro, matura il settimo pareggio stagionale, quarto interno e terzo consecutivo tra le mura amiche: a Torre del Grifo, il match si conclude sul 2-2. Dominio rossazzurro nella prima mezz’ora: Sciuto colpisce il palo, Enrico Giannone sblocca il risultato su punizione, siglando il suo secondo gol in questo campionato, occasioni nitide anche per Flavio Russo e Napolitano. Al 33°, l’arbitro Lo Surdo accorda tra le proteste un rigore ai calabresi: Coriolano sfiora ma non riesce a respingere la conclusione di Rando dal dischetto, 1-1. In avvio di ripresa, nuovo vantaggio etneo con Angelo Panarello, alla prima rete in questa edizione del torneo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al Sein non riesce a piazzare la stoccata vincente per il 3-1 e i giallorossi sfruttano il calo atletico dei padroni di casa nel finale, giungendo al 2-2 con Bamba. In chiusura, due ripartenze affidate a Flavio Russo e Pisasale non sortiscono l’effetto sperato.

Mister Russo analizza la prestazione della Primavera rossazzurra: “Abbiamo fatto davvero una grande partita, abbiamo iniziato molto bene spingendo con forza, “cattivi” e decisi su tutti i palloni: abbiamo preso un palo sullo 0-0, siamo passati in vantaggio con Giannone e alla luce delle occasioni avremmo meritato il raddoppio. Dopo il rigore dell’1-1, discutibile, la gara è stata caratterizzata dall’equilibrio ma nella ripresa siamo passati nuovamente in vantaggio e soprattutto con la stessa intensità della prima frazione; purtroppo, un errore individuale ha permesso al Catanzaro di riportarsi in parità. Fisicamente, considerando anche i rientri dopo gli infortuni, abbiamo un po’ accusato il colpo ma ci abbiamo provato fino alla fine, dando l’anima per tutta la gara. Meritavamo forse qualcosa in più, complimenti ai nostri per la grande prestazione, è mancato solo il risultato: paghiamo a caro prezzo ogni minimo errore e i ragazzi non meritano questo”.

Campionato Primavera 3 / “Dante Berretti” – Stagione sportiva 2021/22 Girone C – Quindicesima giornata Sabato 19 febbraio – Torre del Grifo Village (Campo “Pokay”)

Catania-Catanzaro 2-2

Reti: pt 11° Giannone, 33° Rando (CZ, su rigore); st 1° Panarello, 27° Bamba (CZ).

Catania – Coriolano; Napoli, Scaletta, Giannone (29°st G.Russo), Panarello, Patanè (10°st Cugnata), Napolitano (40°st Maltese), Sciuto, F.Russo, Russi, Al Sein (40°st Pisasale). A disposizione: Romeo, Passanisi; Magrì, Papale, Cannavò, Bonaccorso, Platania, Nicolosi. Allenatore: Russo.

Catanzaro – Rizzuto; Lombardi, Rizzo (21°st Bamba), Mirante (38°st Scavone), Iuculano, Ozawje, Talarico (38°st Angotti), Rando, Belpanno (5°st Abbey), Viotti (21°st Giorgi). A disposizione: Columbro; Funaro, Raspolo, Falco, Gualtieri. Allenatore: Spader.

Arbitro: Paolo Lo Surdo (Messina).

Assistenti: Claudio Coletta (Catania) e Davide Orazio Belfiore (Acireale).

Ammoniti: Giannone e Scaletta (CT); Belpanno e Ozawje (CZ). Tempi di recupero: pt 0′; st 4′.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***