PRIMAVERA – Colpo Catania in casa della capolista, mister Russo: “Grande voglia di vincere dei ragazzi”

Nota stampa Calcio Catania

La quinta vittoria stagionale della Primavera del Catania è la più significativa: i rossazzurri s’impongono per 2-1 sul campo della capolista Monopoli. Per la formazione guidata da Orazio Russo, giunta al secondo risultato utile consecutivo dopo il pareggio interno con il Catanzaro, si tratta del quarto successo in otto gare disputate in trasferta, dove i giovani etnei hanno raccolto ben 14 dei 22 punti che valgono il 6° posto in classifica nel girone C. Gesualdo Napolitano sigla il gol del vantaggio approfittando di un’errata costruzione dal basso pugliese con uno splendido pallonetto, la reazione dei padroni di casa porta al pareggio di Cirrottola poco prima della fine della frazione iniziale. Nella ripresa, grande Catania: Angelo Panarello firma la sua seconda rete consecutiva, dopo l’acuto con il Catanzaro, e risolve il match. C’è spazio per altre nitide occasioni a favore della squadra dell’Elefante: Russi, Flavio Russo e Al Sein sfiorano la terza marcatura.

Mister Orazio Russo commenta così la gara della Primavera del Catania, vittoriosa sul campo del Monopoli: “Sono molto contento, abbiamo dato seguito alla bella prestazione fatta sabato scorso contro il Catanzaro: è stata una partita veramente tosta contro una squadra che merita il primo posto in classifica. Siamo stati bravi a passare subito in vantaggio, poi c’è stata una fase molto combattuta e nel secondo tempo siamo riusciti a segnare nuovamente e poi a contenere il ritorno degli avversari, creando anche altre occasioni. Mi è piaciuta, in particolare, la grande voglia di vincere dei ragazzi: faccio i complimenti a tutti, inclusi i subentrati capaci di dare un contributo importante. Adesso dovremo dare il massimo, seguendo questa traccia, negli ultimi due incontri”.

Campionato Primavera 3 / “Dante Berretti” – Stagione sportiva 2021/22

Girone C – Sedicesima giornata – Sabato 26 febbraio

Campo Sportivo “Michele Morgese” – Toritto

Monopoli-Catania 1-2

Reti: pt 3° Napolitano, 40° Cirrottola (M); st 5° Panarello.

Monopoli – Iurino; Riefolo, Di Benedetto, Cascella (32°pt Andrisani), Tangorre, Cutrone (11°st Napoli), Devietro, Acella, Tataru (1°st Glorioso), Bovio (1°st De Michele), Cirrottola (41°st Morella). A disposizione: Bellavista; Cattedra, Savoia, Calefato, Fanelli, Rega, Asllani. Allenatore: D’Ermilio.

Catania – Coriolano; Napoli, Scaletta, Giannone, Panarello, Patanè (1°st Magrì), Napolitano (11°st G.Russo), Sciuto, F.Russo, Russi (38°st Maltese), Al Sein (33°st Cannavò). A disposizione: Passanisi; Papale, Nicolosi. Allenatore: Russo.

Arbitro: Francesco Camporeale (Molfetta).

Assistenti: Francesco Pagano (Taranto) e Ivan Lanubile (Taranto).

Ammoniti: Devietro, Di Benedetto e Tangorre (M); Giannone, Napoli, Panarello, G.Russo e Scaletta (C).

Tempi di recupero: pt 1′; st 4′.

