RISCATTO CATANIA: tris etneo e Turris al tappeto

L’avvincente sfida dell’ “Amerigo Liguori” tra Turris e Catania, valida per la venticinquesima giornata di Serie C, alla fine ha visto prevalere un Elefante molto gagliardo (1-3 il risultato finale) in grado di combattere e ringhiare su ogni pallone, contrastando efficacemente la grande qualità offensiva degli avversari. Tantissime le occasione da rete prodotte dal team rossazzurro che però concretizza molto meno di quanto prodotto ed alla fine rischia anche di far rientrare in gara l’avversario, prima di chiudere definitivamente i giochi a pochi istanti dal triplice fischio.

CRONACA

PRIMO TEMPO

Primi minuti di gioco molto intensi, con il Catania che prova a colpire i padroni di casa sfruttando la corsa e l’aggressività ed al 6′ il pressing asfissiante degli etnei porta Moro a sfiorare il gol sfruttando il contrasto su Perina ma ottenendo solamente un calcio d’angolo. Pochi istanti dopo (9′) è invece Biondi a non trovare il secondo palo con una conclusione dal limite. Successivamente, da un errore in disimpegno dell’ex Lorenzini, ci prova anche la Turris con Giannone, il cui tiro però termina di poco a lato (13′). Al 18′ grandissima occasione per il Catania con il colpo di testa di Monteagudo deviato sulla linea da Perina. Sulla respinta Simonetti non riesce ad impattare bene la sfera alzando un campanile che colpisce l’incrocio dei pali; la convulsa azione si conclude poi con la botta da fuori di Rosaia terminata sull’esterno della rete.

I corallini rispondono (19′) con la pericolosissima occasione di Leonetti che, a tu per tu con Sala, spara altissimo. Poco dopo è invece Monteagudo a togliere le castagne dal fuoco anticipando, di testa, Leonetti e salvando il risultato. Partita bellissima e ricca di emozioni quella di Torre del Greco con l’Elefante che sfiora nuovamente il gol grazie al siluro scagliato da Albertini che si infrange sulla parte superiore della traversa (21′). Pochi secondi dopo cerca il bersaglio grosso anche Cataldi ma la sua conclusione, da posizione defilata, non centra lo specchio della porta (24′). Al 38′ un rimpallo sul tiro di Greco favorisce Moro che, da sottomisura, non riesce a colpire la sfera permettendo così al portiere avversario di accartocciarsi sul pallone. Nel finale di tempo (44′) si rivela ancora un volta provvidenziale l’estremo difensore dei campani che esce con i giri giusti su Greco lanciato a rete.

SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa (49′) protestano gli etnei per una trattenuta di Sbraga ai danni di Biondi, lanciato a rete, non ravvisata dall’arbitro. Al 54′ l’Elefante trova il vantaggio. Albertini recupera palla servendo Moro. Il numero 24 vede il movimento dello stesso terzino etneo e gli restituisce la sfera permettendo all’ex Francavilla di eludere, con uno splendido scavetto, l’intervento del portiere corallino. Verso l’ora di gioco mister Baldini richiama in panchina Simonetti inserendo Provenzano. Al 61′ padroni di casa vicini al pareggio con Giannone che, direttamente su punizione, sfiora il sette. Appena sessanta secondi più tardi la Turris rimane in dieci a seguito dell’espulsione di Tascone che, già ammonito, interviene fallosamente su Biondi. Dalla punizione che ne consegue Pinto pennella per Moro il cui imperioso stacco di testa batte Perina consentendo al Catania di raddoppiare (64′).

Poco dopo altra occasionissima non sfruttata dagli etnei con Moro che, ben servito da Greco, tutto solo a centro area sbaglia il controllo vanificando così l’azione (66′). Al 70′ è invece Leonetti a graziare l’Elefante ciccando la sfera a pochi passi da Sala. Ad una decina di minuti dal termine entrano anche Zanchi e Sipos al posto di Greco e Moro. Nel finale (86′) Biondi vanifica un pericolosissimo contropiede calciando sul fondo la sfera che avrebbe definitivamente chiuso la contesa. Poi il tecnico degli etnei decide di chiamare in causa anche Russotto ed Izco rilevando Cataldi e Biondi.

Al minuto 88′ Catania ancora vicinissimo al tris con Provenzano il cui tiro viene deviato da un difensore, con l’aiuto del palo, in angolo. Succede di tutto nel recupero con la Turris che inaspettatamente riapre la gara (91′) grazie a Ghislandi, lesto a sfruttare la respinta di Sala, mentre poco dopo vengono allontanti per proteste i due tecnici Caneo e Baldini. Infine al minuto 97 il Catania chiude i conti con il neoentrato Zanchi che sfrutta il liscio di Manzi per fulminare Perina sul proprio palo. Al termine dell’incontro possono finalmente gioire i calciatori etnei che tornano alla vittoria dopo cinque gare espugnando, meritatamente, lo stadio di Torre del Greco. Adesso piccolo break di riposo in vista della prossima sfida, in programma il 12 Febbraio (ore 17:30) al “Massimino” contro il Picerno.

