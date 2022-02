SERIE B – Balzaretti (D.S. Vicenza): “Greco tra i più forti della categoria. Si sta imponendo in una piazza difficilissima come Catania”

Il Direttore Sportivo del Vicenza Federico Balzaretti ha commentato in conferenza stampa la decisione di acquistare dal Pordenone il centrocampista attualmente in forza al Catania, Jean Freddi Greco. Ecco le parole riportate dal sito ufficiale del club veneto: “Volevamo programmare a prescindere da quella che possa essere la categoria, avendo giocatori pronti per la prossima stagione. Greco è stato acquistato, crediamo che sia uno dei giocatori e dei centrocampisti più forti della categoria. E’ un ragazzo che noi conosciamo bene perché è stato nel settore giovanile a Roma, poi è andato a Torino, poi è passato al Pordenone. Ci ha fatto pensare anche molto bene il fatto che abbia giocato e stia giocando in serie C in una piazza importantissima come il Catania. Quando tu giochi a Catania e ti imponi a Catania, in una situazione difficile come quella in cui versa il club adesso, ma soprattutto sei il giocatore fondamentale, vuol dire che hai anche dei valori che non sono soltanto tecnici, ma anche di personalità temperamentali, molto importanti. A livello tecnico è un giocatore che può ricoprire più ruoli, ha forza, ha dinamicità, è un giocatore che può fare l’interno di centrocampo, come giocare da esterno, ha un gran bel motore, mancino, quindi abbiamo deciso di investire e di fargli terminare il suo percorso, arriverà con noi a giugno”.

