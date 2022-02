SERIE C: 29/a giornata, risultati e classifica. Tre gare rinviate. Messina a -1 dal Catania, cade il Palermo a Francavilla

Riportiamo i risultati delle partite valevoli per la 29/a giornata con la classifica aggiornata, in attesa che si concluda il secondo tempo di Foggia-Bari, che vede al momento i satanelli in vantaggio per 2-1. Rinviate per impraticabilità di campo (causa neve) le partite di Campobasso, Avellino e Potenza. Nel primo caso si è giocato per l’intera durata del primo tempo con la Turris avanti 1-2. Per il resto bene il Catanzaro che vince ai danni del Latina. Palermo ko a Francavilla Fontana, mentre la Fidelis Andria cala il tris al cospetto del Taranto. Curiale non basta alla Vibonese, sconfitta tra le mura amiche dal Messina. Monterosi fermato sul pari nel finale dal Picerno.

RISULTATI

Juve Stabia 0-1 Monopoli (53′ Borrelli)

Avellino – Catania (rinviata)

Campobasso 1-2 Turris (7′ Leonetti, 27′ Liguori, 38′ Tascone; rinviata dopo il primo tempo)

Monterosi Tuscia 1-1 Picerno (79′ Franchini, 90′ Di Dio)

Catanzaro 3-1 Latina (9′ Vandeputte, 30′ Giorgini, 44′ Vazquez, 59′ Vazquez)

Fidelis Andria 3-0 Taranto (8′ Bubas, 50′ Gaeta, 83′ Monterisi)

Potenza – Paganese (rinviata)

Vibonese 1-3 ACR Messina (29′ Damian, 41′ Curiale, 66′ Busatto, 91′ Catania)

Virtus Francavilla 2-1 Palermo (24′ Maiorino, 57′ Patierno, 73′ Brunori)

Foggia 2-1 Bari (in corso di svolgimento; 12′ Curcio, 22′ Cheddira, 23′ Merola)

CLASSIFICA

1. Bari 58

2. Catanzaro 55

3. Virtus Francavilla 53

4. Avellino 49

5. Monopoli 46

6. Palermo 45

7. Turris 42

8. Latina 42

9. Picerno 40

10. Foggia 39

11. Monterosi Tuscia 37

12. Juve Stabia 36

13. Taranto 34

14. Catania 33

15. Campobasso 33

16. ACR Messina 32

17. Paganese 29

18. Potenza 23

19. Fidelis Andria 23

20. Vibonese 16

