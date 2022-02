SERIE C: 2/a giornata di ritorno, ecco le partite in programma

Riportiamo il quadro completo delle gare valevoli per il recupero della 2/a giornata di ritorno del campionato di Serie C girone C. Otto partite in programma quest’oggi, giovedì il derby campano Avellino-Juve Stabia e Potenza-Foggia. Ecco le gare nel dettaglio:

Mercoledì, 14:30 Catanzaro – Picerno

Mercoledì, 14:30 Fidelis Andria – Catania

Mercoledì, 14:30 Monterosi Tuscia – Bari

Mercoledì, 14:30 Paganese – Latina

Mercoledì, 14:30 Vibonese – Virtus Francavilla

Mercoledì, 18:00 Monopoli – Turris

Mercoledì, 18:00 Palermo – ACR Messina

Mercoledì, 18:00 Taranto Campobasso

Giovedì, 18:00 Potenza – Foggia

Giovedì, 18:00 Avellino – Juve Stabia

