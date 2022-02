SERIE C – Zanini (Paganese): “Vittoria inaspettata a Catania in una gara molto difficile”

Nei giorni scorsi il gol di Matteo Zanini siglato nel primo tempo ha permesso alla Paganese d’incamerare tre punti fondamentali a Catania. Il centrocampista azzurrostellato ha commentato in questi termini il risultato acquisito al “Massimino”: “E’ stata una vittoria importantissima, forse un pò inaspettata perchè è un momento difficile per noi che venivamo da un bruttisimo 0-3 col Monterosi. Affrontavamo una squadra forte, nonostante i punti di penalità il Catania ha vinto su parecchi campi, siamo riusciti a fare la partita che avevamo preparato giocando compatti, cattivi e siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che ci hanno concesso. E’ scattato l’orgoglio, che è fondamentale in questo sport. Quando vieni da una sconfitta molto brutta ti deve scattare qualcosa dentro e ci è scattata in una gara molto difficile, siamo contenti. Con il cambio modulo si cerca di trovare stimoli giusti. Ci è andata bene, lo abbiamo interpretato nel modo giusto e penso che 4-3-3 ci possa consentire di esprimerci al meglio”.

