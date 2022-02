SIMONETTI: “A Catania è come stare in una famiglia. Vogliamo produrre risultati e fare divertire la gente”

Dopo le dichiarazioni post gara rilasciate martedì a Castellammare di Stabia, ecco le parole del centrocampista Pier Luigi Simonetti nel corso della trasmissione televisiva ‘Corner’, su Telecolor, evidenziate da TuttoCalcioCatania.com:

“L’unione di gruppo l’ho vista fin dal primo giorno, anche in allenamento. E’ come stare in una famiglia. Catania diverso a Castellammare rispetto al match perso col Picerno? Io non ho visto tanta differenza, dopo quella partita la carica del pubblico e gli applausi di fine gara ci hanno dato la spinta giusta per andarci a prendere i punti necessari. Adesso riprendiamo tutte le energie e cerchiamo di fare il meglio sabato. Attraverso la prestazione, il risultato arriverà. L’accoglienza dei tifosi al rientro da Castellammare di Stabia? Ci hanno aspettato sotto la pioggia, a quell’ora, non capita spesso. Dimostra quanto la gente ci vuole bene e fa il tifo per noi. Spero che con i risultati ed il bel gioco portiamo più gente possibile allo stadio, questo è il nostro obiettivo. Vogliamo far bene e fare divertire chi ci guarda perchè gira tutto intorno a loro“.

“Avere dei ragazzi giovani in rosa porta più entusiasmo e voglia di fare, energia. Anche i grandi ci accompagnano in questo senso. E’ un gruppo fatto bene, siamo tutti uniti verso l’obiettivo. Il mister pensa 30 ore al campo, agli allenamenti e alla partita. Quando stiamo bene, giochiamo e ci divertiamo possiamo fare risultato con chiunque. Tre ko di fila tra le mura amiche? In casa o fuori siamo sempre la stessa squadra. Questo dato non ci fa piacere, infatti vorremmo tornare prima possibile alla vittoria. Sabato magari sfateremo il tabù. Vogliamo dare una vittoria ai nostri tifosi e festeggiare con loro, penso che ci rifaremo molto presto in casa”.

