SITUAZIONE DISCIPLINARE: sale a cinque il numero di rossazzurri in regime di diffida

La situazione disciplinare aggiornata in casa Catania non rileva squalifiche. Novità, invece, si registrano per quanto concerne la lista dei diffidati che, in precedenza, comprendeva Andrea Russotto, Alessandro Provenzano e Luca Moro. Adesso a loro si aggiungono Andrea Sala e Pier Luigi Simonetti, ammoniti sabato nel corso del match vinto contro la Virtus Francavilla. Al prossimo cartellino giallo, dunque, i rossazzurri citati salteranno la successiva sfida.

