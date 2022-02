STAMPA CAMPANA: “Catania superiore ma agevolato da un arbitraggio discutibile”

Vediamo come la stampa campana analizza il risultato di 1-3 maturato allo stadio “Amerigo Liguori di Torre del Greco nel confronto Turris-Catania.

Tuttoturris.it ha visto una Turris “scarica e nervosa” attribuendo alla prestazione dei corallini tanti vito inferiori alla sufficienza. Come nel caso del tecnico Bruno Caneo, a cui viene assegnato un ‘5’ in pagella: “La formazione iniziale risulta infelice ed i cambi tardivi. Non convince la scelta di tenere fuori un Pavone che era sembrato in crescita nelle ultime gare, per schierare Tascone fuori ruolo. Così facendo, la mediana sembra perdere capacità di filtro ed in attacco manca lo strappo per sfondare la linea del Catania. Inserisce forze fresche solo ad un quarto d’ora dalla fine, a risultato già notevolmente compromesso”.

TorreChannel.it rileva che la Turris per ancora una volta. “Gli uomini di Caneo cadono contro un Catania superiore – si legge – che però giova di un arbitraggio alquanto discutibile. Corallini che giocano male, soprattutto la seconda parte del primo tempo e tutta la seconda frazione di gioco, complice anche un’espulsione inventata da parte del signor Bitonti della sezione di Bologna”.

Vesuviolive.it parla invece di una Turris “in evidente affanno” che “affronta il primo momento buio della stagione. Un attacco sterile e una manovra lenta e un nervosismo elevato – accentuato dalle decisioni arbitrali – appannano la vista ai corallini che si imbattono contro un Catania solido e cinico”. Si fa riferimento anche all’episodio dell’espulsione di Tascone che “fa infuriare tutto lo stadio e cambia la partita. Tascone viene ingiustamente espulso per doppia ammonizione e sulla punizione successiva Luca Moro trova il gol del 2 a 0 con un perentorio colpo di testa. Tanto il nervosismo in campo e sugli spalti dopo questo episodio”. Nervosismo che sale “alle stelle nel finale di recupero, perdite di tempo continue degli ospiti e Caneo viene espulso per proteste dopo essere andato a muso duro contro la panchina etnea”.

“La Turris crolla col Catania”, scrive metropolisweb.it: “Seconda sconfitta di fila per la Turris che dopo Monopoli perde al Liguori col Catania 3-1. Partita in cui la squadra di Baldini ha meritato di vincere”.

