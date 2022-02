TURRIS-CATANIA: esultano anche un centinaio di tifosi rossazzurri presenti al “Liguori”

Vittoria fondamentale sia per la classifica che per il morale in casa Catania. Gli etnei calano il tris a Torre del Greco realizzando l’impresa di vincere sul campo di una delle squadre più attrezzate del girone C di Serie C. L’esultanza dei calciatori rossazzurri coincide con quella dei tifosi che, in 89, hanno raggiunto lo stadio “Amerigo Liguori” a sostegno della squadra di Baldini. Canti e cori all’indirizzo del gruppo, sceso in campo con le giuste motivazioni. E’ stato anche il modo migliore per onorare la memoria dello storico ultras del Catania Ciccio Famoso, scomparso cinque anni fa. Peraltro lo striscione a lui intitolato, accompagnato dal coro “Onoriamo Ciccio Famoso”, è stato accolto dagli applausi del pubblico di fede corallina, presente sugli spalti in circa 900 unità. E’ dolce per i sostenitori etnei il viaggio di ritorno in Sicilia, con i tre punti in tasca al termine di una prestazione convincente fornita dai propri beniamini.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***