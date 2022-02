VERSO CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA: Albertini da leader biancazzurro a elemento cardine degli etnei

Catania-Virtus Francavilla sarà una partita sentitissima da Alessandro Albertini. L’esterno destro di Rovigo, infatti, in biancazzurro scrisse importanti pagine di storia militando per quattro stagioni con la squadra di Francavilla Fontana fino a ricoprire i gradi di capitano totalizzando 132 presenze, 5 gol e 14 assist. Due anni fa Albertini si svincolò dal club pugliese proprio per accettare la proposta del Catania. Una scelta ben precisa, quella di sposare il progetto rossazzurro avendo rifiutato l’offerta di un rinnovo biennale da parte della società del Presidente Antonio Magrì. A Francavilla fu grande protagonista e leader, alle pendici dell’Etna invece ha faticato a trovare spazio con regolarità ma, da quando Luca Calapai è andato via (direzione Crotone), il Catania non può più fare a meno di lui sull’out destro.

