VERSO CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA: all’andata settimo sigillo di Moro che rispose a Delvino

Il 17 ottobre scorso, Catania in campo a Francavilla Fontana contro la Virtus per affrontare il match valevole per la nona giornata d’andata del girone C di Serie C. Fu 1-1 il risultato finale, con Moro che rispose su rigore a Delvino.

Al minuto 11 padroni di casa avanti sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti: l’ex canterano rossazzurro Miceli appoggiò indisturbato a Delvino il quale, a porta vuota, insaccò il più facile dei tap-in. Il Catania però trovò il meritato pareggio intorno alla mezz’ora: pressing asfissiante della squadra di Baldini che recuperò palla innescando un’azione convulsa nella quale vennero abbattuti in piena area Rosaia, Moro e Ceccarelli. Dal dischetto si presentò Moro che, con estrema freddezza, spiazzò il portiere realizzando il suo settimo sigillo stagionale.

Dopo l’1-1 si riaffacciò in avanti la Virtus con il colpo di testa di Delvino abbondantemente sopra la traversa (33’). Qualche istante più tardi, grande chance per gli ospiti: stop e tiro di Moro che non trovò il secondo palo (38’). Al 39’ i padroni di casa non sfruttarono invece una clamorosa occasione con Perez il quale, dopo essersi liberato in dribbling di Monteagudo, calciò addosso a Sala il pallone del possibile nuovo vantaggio. L’ultima emozione del primo tempo la regalò Ceccarelli che dal limite lasciò partire una staffilata finita di poco lontano dallo specchio della porta (43’).

Nella ripresa pugliesi subito proiettati in avanti con il tiro dal limite di Idda che sorvolò di pochissimo la traversa (50’). Al minuto 55 la conclusione di Moro trovò la pronta risposta con i pugni di Nobile. Dall’angolo seguente fu Monteagudo a non centrare lo specchio della porta da ottima posizione. Al minuto 64 Catania vicinissimo al vantaggio, colpo di testa di Moro salvato sulla linea da Idda. Momento propizio ma mancò il guizzo vincente del Catania. Ritmi di gioco elevati. Trascorsi dieci minuti provvidenziale Sala che, in uscita, evitò il contatto diretto con i piedi di Ventola intervenendo sulla palla. L’ultimo brivido lo regalò Mastropietro in rovesciata. Al termine dei quattro minuti di recupero potette comunque ritenersi soddisfatto Baldini conquistando su un campo non facile un buon punto.

TABELLINO PARTITA

MARCATORI: 12′ Delvino, 28′ Moro (rig.)

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Delvino; Pierno, Prezioso (61′ Toscano), Tchetchoua, Carella (69′ Ventola), Ingrosso; Perez (69′ Ekuban), Enyan (85′ Mastropietro).

A disp. di Taurino: Milli, Cassano, Feltrin, Gianfreda, Magnavita, Dacosta, Ekuban, Ventola.

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Ropolo; Rosaia, Maldonado (85′ Izco), Greco (69′ Provenzano); Ceccarelli (69′ Biondi), Moro (85′ Sipos), Russini (57′ Russotto).

A disp. di Baldini: Stancampiano, Borriello, Albertini, Ercolani, Pino, Zanchi, Cataldi.

ARBITRO: Mario Davide Arace (sez. Lugo di Romagna)

Assistenti: Pietro Pascali (sez. Bologna) e Marco Toce (sez. Firenze)

Quarto ufficiale: Giuseppe Rispoli (Locri)

NOTE: 4′ di recupero s.t.

AMMONITI: Prezioso, Claiton, Rosaia, Miceli

