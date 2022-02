VERSO JUVE STABIA-CATANIA: probabili formazioni, etnei avanti con il 4-3-3?

Il Catania deve provare ad isolarsi dall’extra campo, in un contesto difficilissimo ma difendendo i colori rossazzurri a testa alta, provando a conseguire un risultato importante. Questo l’obiettivo degli etnei a Castellammare di Stabia. La squadra dell’Elefante gioca la partita più scomoda per via degli arcinoti problemi societari e dell’attesa penalizzazione in classifica, ma c’è un pallone che rotola ed un cuore che batte forte per il Catania.

I rossazzurri vorranno riscattare il ko casalingo maturato col Picerno per rilanciarsi in classifica, finchè si potrà scendere in campo e sperando che le prossime non siano le ultime gare. Anche la Juve Stabia è alla ricerca di punti pesanti, dimostrando che la brutta prestazione dei giorni scorsi a Palermo ha rappresentato un semplice incidente di percorso per le Vespe. Non resta che dare la parola al campo.

In porta nel consueto 4-2-3-1, tra le fila della Juve Stabia andrà Dini. In difesa, accanto a Caldore, potrebbe rivedersi Cinaglia con Peluso terzino destro e Panico a sinistra. In mediana Davì favorito per una maglia da titolare accanto a Scaccabarozzi alle spalle dei trequartisti Della Pietra, Schiavi e Guarracino. In avanti potrebbe esserci spazio per Evacuo.

Il Catania dovrebbe rispondere con il 4-3-3 e Sala in porta, completando il reparto arretrato con Albertini, Monteagudo (Claiton), Lorenzini e Pinto (Zanchi). Cataldi potrebbe tornare in cabina di regia supportato da Rosaia e Greco, ma c’è anche l’ipotesi legata ad un eventuale collocazione in mezzo al campo di Provenzano, che aveva dato forfait sabato scorso per via di un affaticamento muscolare. In avanti più soluzioni possibili: dentro il trio formato da Biondi, Moro e Russotto? Vedremo.

La direzione di gara è affidata all’arbitro Galipo’ della sezione AIA di Firenze, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Valletta di Napoli e Moroni di Treviglio e dal IV ufficiale Moretti di Como. L’incontro sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio – Sky Sport 251 (Satellitare), Sky Sport Calcio (Digitale Terrestre), online sulle piattaforme Eleven Sports e 196sports (solo per i residenti all’estero) e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2 Catania e provincia).

