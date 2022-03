VERSO L’ASTA: FC Catania 1920, nessuna iscrizione nel Registro delle Imprese

Poco tempo fa i colleghi di TuttoMercatoWeb.com hanno riportato la notizia della possibilità che l’imprenditore romano Benedetto Mancini si faccia concretamente avanti per rilevare il ramo calcistico del Calcio Catania, parlando anche della creazione di una la società denominata “Catania FC 1920” per ripartire. Ad oggi, però, consultando il Registro delle Imprese, non risulta l’iscrizione di tale società. Relativamente all’anno 1920, di recente si è espresso Filippo Fabio Solarino sottolineando che “Se così fosse, il 1920 non fa riferimento a nulla, certamente non al Catania e non si capirebbe per quale motivo sia stato citato. Il primo Catania è nato nel 1929, poi nel ’46 ci fu una rifondazione” (qui il contenuto integrale delle sue dichiarazioni). Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

