VERSO TURRIS-CATANIA: squadra subito al lavoro, Baldini cambierà qualcosa nell’undici di partenza

Non c’è tempo per rifiatare. Dopo tante ore di pullman il Catania è rientrato in sede per preparare la difficile trasferta di Torre del Greco. Rossazzurri al lavoro già ieri mattina, dopo la gara disputata mercoledì contro la Fidelis Andria. Mister Baldini ha disposto e diretto lo svolgimento di programmi differenziati in base all’impiego in Puglia: per il primo gruppo, defaticamento; per i calciatori che non sono scesi in campo al “Degli Ulivi” e per chi ha sommato un minor numero di minuti di gioco, dopo una sessione di forza e attivazione, esercitazioni tattiche incentrate sul gioco di posizione e partitella finale.

La preparazione al confronto con la Turris, in programma domenica alle 14.30, proseguirà quest’oggi con inizio alle 15.00 e sabato con la rifinitura in trasferta. Certamente, in vista del match, Baldini cambierà qualcosa in termini di uomini nello schieramento iniziale. Vuoi perchè c’è stanchezza a pochi giorni di distanza dal pareggio di Andria, vuoi perchè determinate scelte in terra pugliese non si sono rivelate felici. Potremmo ipotizzare, ad esempio, un ritorno di Claiton al centro della difesa in coppia con Lorenzini, scalpitante ex di turno. Da non escludere cambiamenti anche sulle corsie laterali ed in mezzo al campo, con Simonetti che spera nell’esordio da titolare e chissà che Baldini non ricomponga il trio di centrocampo della Roma Under 17 di qualche anno fa formato dall’ex Piacenza, Cataldi e Greco insieme. In avanti possibile chance per Russotto dal 1′.

