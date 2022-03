ACCADDE OGGI: 24 marzo 2002, Baggio-gol ed il Catania va

L’ex attaccante del Catania Eddy Baggio protagonista di un’ottima prestazione il 24 marzo 2002. Determinanti i suoi gol per avere ragione del Giulianova allo stadio “Cibali” in un match valido per la 28/a giornata del campionato di C1.

I rossazzurri, reduci dalla sconfitta di Viterbo, s’impongono per 2-1 contro la formazione abruzzese, riscattando la sconfitta maturata sul campo della Viterbese. Baggio in gol al minuto 11 e 20. Al 82’ il Giulianova accorcia le distanze su calcio di rigore grazie all’ex di turno Gianni Califano, ma non basta per frenare la voglia di riscatto di un Catania lanciatissimo verso la Serie B, ottenuta nei playoff dopo la battaglia sportiva di Taranto.

