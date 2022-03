ACCADDE OGGI: 19 marzo 2000, Crotone ko a Catania. Decide lampo di Passiatore

Catania impegnato allo stadio “Cibali” contro il Crotone, nel contesto di un match valido per la 27/a giornata del campionato di Serie C1. In data 19 marzo 2000 la formazione dell’Elefante guidata da Giovanni Simonelli affronta la squadra calabrese di Antonello Cuccureddu, capolista. Clima di festa sugli spalti con le due tifoserie gemellate. Partita difficile in campo, ma il Catania riesce a spuntarla trascinato dalla spinta dei propri sostenitori accorsi numerosi allo stadio.

Al 40’ ci pensa Matzuzzi a sbloccare il risultato in favore dei padroni di casa. Al 9’ della ripresa Fabbrini consente ai crotonesi di pervenire al pareggio ma è troppo forte la voglia del Catania di conquistare i tre punti. Così, a pochi minuti dal 90’, un guizzo di Passiatore vale il definitivo 2-1 rossazzurro. Con questo risultato gli etnei si portano a -1 dal Palermo, collocato in zona Play Off, mentre il Crotone si fa rosicchiare qualche punto dall’Ancona, vittorioso ai danni dell’Atletico Catania, mantenendo comunque il primato in classifica.

