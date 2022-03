ACCADDE OGGI: 9 marzo 1969, Trombini-gol e scontro diretto vinto dal Catania

Ala sinistra, Gianfranco Trombini ha lasciato il segno in data 9 marzo 1969. Grazie ad un suo gol, infatti, il Catania del Presidente Ignazio Marcoccio riuscì a portare a casa la vittoria allo stadio “Cibali” nella 23/a giornata del campionato di Serie B. Avversaria degli etnei la SPAL, squadra della città nativa di Trombini (Ferrara). L’1-0 fu siglato al 78’ consentendo ai rossazzurri allenati da Egizio Rubino di aggiudicarsi un importante scontro diretto per la salvezza. Il Catania terminò la stagione al quindicesimo posto, prima dell’ingresso in società di Angelo Massimino. La Spal, invece, concluse il torneo cadetto in piena zona retrocessione. Trombini ottenne la promozione in A col Catania nella stagione successiva, collezionando in rossazzurro una sessantina di presenze.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***