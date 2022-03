ACCADDE OGGI (Video): 21 marzo 2009, Paolucci e Bizzarri “lanciano” il Catania contro la Lazio

21 marzo 2009. Paolucci segna, Bizzarri para e il Catania di Walter Zenga batte la Lazio di Delio Rossi con il risultato di 1-0.

Il successo etneo nell’anticipo pomeridiano del 29° turno di Serie A allo stadio “Angelo Massimino” nel 2009 porta la firma dell’attaccante, autore del gol decisivo al 24’, e del portiere argentino, che non sbaglia nulla. La vittoria lancia la formazione rossazzurra a 37 punti avvicinando così la salvezza. La Lazio, invece, rimedia il secondo ko consecutivo sei giorni dopo i tre gol presi dal Chievo rimanendo a quota 41. Biancocelesti spreconi che non hanno forza e lucidità per il forcing finale contro un Catania volitivo e generoso.

VIDEO: gli highlights dell’incontro

TABELLINO PARTITA

MARCATORE: Paolucci al 24′ pt

CATANIA (4-3-3): Bizzarri; Potenza, Silvestre, Stovini, Capuano; P. Ledesma (dal 47′ st Silvestri), Biagianti, Tedesco; Martinez, Mascara (dal 43′ st Llama), Paolucci (dal 29′ st Izco). (A disp.: Kosicky, Carboni, Sciacca, Spinesi). All.: Zenga.

LAZIO (4-4-2): Muslera; Lichtsteiner, Siviglia, Cribari, Radu; Foggia, Brocchi (dal 37′ st Meghni), C. Ledesma, Manfredini (dal 10′ st Mauri); Rocchi, Pandev (dal 24′ st Zarate). (A disp.: Carrizo, De Silvestri, Rozenhal, Inzaghi). All. D. Rossi.

ARBITRO: Brighi di Cesena

AMMONITI: Martinez (C), Silvestre (C), Lichtsteiner (L), P.Ledesma (C).

NOTE: al 16′ st Bizzarri (C) ha parato un calcio di rigore a Pandev. Recupero 1′ pt, 4′ st. Spettatori 15mila circa.

