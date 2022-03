ANTOGNOZZI (vice all. Campobasso): “A Catania si giocherà sui nervi, ci faremo trovare pronti”

Giuseppe Antognozzi, vice allenatore del Campobasso, dopo il successo ottenuto ai danni del Messina pensa già a come affrontare il Catania, visto che mercoledì si torna in campo: “Col Messina abbiamo confermato il 4-4-2, provando a giocaer su di loro per riuscire a prenderli alti contro il loro 4-3-3, stesso modulo adottato dal Catania. L’ambiente etneo vive un momento difficile sul piano societario ma non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Vincere aiuta a vincere, abbiamo maggiore serenità. Sarà una partita che si giocherà anche lì sui nervi e ci faremo trovare pronti”.

