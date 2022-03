ASS. PARISI: “Catania, doveroso riservare un posto a questa squadra nel murale al ‘Massimino'”

Raffigurare anche i componenti dell’attuale squadra rossazzurra nel murale dello stadio “Angelo Massimino”? Ne parla l’assessore allo Sport del Comune di Catania Sergio Parisi: “Ho sentito l’amico Maurizio Pellegrino qualche minuto fa. Succede spesso. Parliamo, ci confrontiamo, condividiamo pensieri ed emozioni. E da mesi ormai mi ritrovo a fargli i complimenti, da estendere a Baldini e alla squadra.

Quello che stanno facendo questi ragazzi è qualcosa di straordinario. In un momento di crisi acuta, con il futuro in bilico e in perenne attesa di un interlocutore credibile al quale il Tribunale possa affidare il club, giocatori, allenatore e dirigenza stanno onorando la maglia come meglio non potrebbero giocando bene e con il cuore, ottenendo vittorie brillanti come quella di ieri e andando oltre problemi e incertezze che rappresenterebbero un facile alibi.

Meritano applausi e non solo. Credo che riservare loro un posto nel murale al Massimino, come chiesto da tifosi e addetti ai lavori, sia doveroso. Non per un singolo, ma per il gruppo intero. Perché è questo gruppo intero che merita di continuare la sua corsa nel segno del Calcio Catania. Chi può intervenire in modo serio, immediato e concreto lo faccia ora”.

