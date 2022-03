AVELLINO-CATANIA: come cambia la storia del match. Tris di vittorie consecutive per gli etnei

Archiviato il pesantissimo 5-1 di Foggia, il Catania ritrova subito la vittoria e lo fa su un campo tradizionalmente ostico. Su 17 confronti disputati in Irpinia, infatti, sono ben 9 le vittorie dell’Avellino e 4 i pareggi. Negli ultimi anni, però, i rossazzurri sono riusciti a migliorare lo score collezionando tre successi consecutivi: nella stagione 2019/20, 3-6 tennistico con Camplone in panchina, marcatori etnei Di Piazza (doppietta), Lodi, Welbeck, Mazzarani e Bucolo; a Novembre 2020, Catania vittorioso per 2-1 in virtù di un autogol di Miceli, della rete di Pecorino e dell’unico gol biancoverde siglato da Maniero; ieri, l’1-0 con gol di Sipos.

In totale sono quattro le affermazioni del Catania in terra irpina. Prima dei risultati citati, l’Elefante non s’imponeva ad Avellino dal 1999, quando i rossazzurri allenati da Gianni Simonelli ebbero la meglio per 2-1 ribaltando nel secondo tempo della partita – con Bennardo e Marziano – l’iniziale vantaggio dei padroni di casa siglato da Trinchera.

Per la terza volta nella storia, Avellino a secco di gol al “Partenio” contro il Catania. Era già successo in Serie A e B rispettivamente nella stagione 1983-84 e 2003-04, pareggiando in entrambi i casi 0-0. Differenza reti complessiva che resta favorevole ai biancoverdi (+6), autori di 21 realizzazioni contro le 15 di marca etnea. Nono gol consecutivo per il Catania sul campo dell’Avellino nelle ultime tre stagioni, disputate in Serie C.

