AVELLINO-CATANIA: dirigerà Bordin, precedenti e statistiche arbitro in Serie C

Sono stati designati gli arbitri per i recuperi della 10/a giornata di ritorno del girone C di Serie C. La partita Avellino-Catania, in programma mercoledì pomeriggio allo stadio “Partenio-Lombardi” sarà diretta dal sig. Andrea Bordin (Bassano del Grappa), coadiuvato

dagli assistenti Egidio Marchetti (Trento) e Stefano Galimberti (Seregno). Quarto ufficiale Leonardo Mastrodomenico (Matera).

Si registra un precedente da direttore di gara per il “fischietto” veneto sia con il Catania che con l’Avellino. Bordini ha diretto, infatti, Catania 3-0 Bisceglie e Avellino 3-0 Viterbese. Nel primo caso, a dicembre 2020 i rossazzurri vinsero a Lentini trovando la via del gol con Sarao, Calapai e Priola (autorete); i biancoverdi, invece, calarono il tris al cospetto della Viterbese grazie ai gol di D’Angelo, Fella e Santaniello.

In Serie C Bordin registra 35 presenze (13 nel girone A, 10 nel girone B, 9 nel girone C e 3 in Coppa Italia), 192 ammonizioni comminate (63 nel girone A, 48 nel girone B, 65 nel girone C e 16 in Coppa Italia), 9 espulsioni (5 rossi diretti, 4 doppie ammonizioni) e 15 rigori assegnati (6 nel girone A, 5 nel girone B, 4 nel girone C). Il bilancio nel gruppo C è di 5 vittorie per le squadre di casa, 3 pareggi (tra cui un pirotecnico Paganese 4-4 Messina in questo campionato) ed 1 successo esterno. L’ultima partita arbitrata nel raggruppamento meridionale è Taranto 2-0 Picerno (19 dicembre 2021).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***